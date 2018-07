Ceará vence o Icasa por 2 a 1 e reassume a liderança da Série B

O placar poderia ser mais confortável, mas a vitória sobre o Icasa, por 2 a 1, foi o suficiente para recolocar o Ceará na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O time dominou praticamente os 90 minutos da partida realizada na Arena Castelão, neste sábado, em Fortaleza, e encerrará a 12.ª rodada da competição na ponta.

Com este resultado apertado, o Ceará ocupa a primeira posição, com 24 pontos. Acabou beneficiado pela derrota do Joinville, sexta-feira, que perdeu por 2 a 1 para o ABC e soma 23 pontos. Por outro lado, o Icasa continua rondando as últimas colocações, com apenas 12 pontos.

O Ceará decidiu o jogo ainda no primeiro tempo. Bem superior tecnicamente, o time da capital cearense controlou a posse de bola e abriu o placar logo aos 15 minutos. Após falha da defesa adversária, o zagueiro Diego Ivo aproveitou um escanteio para marcar de cabeça.

Os donos da casa não deixaram o adversário se recompor do gol sofrido. Aos 22 minutos, mais uma vez, conseguiram marcar. O lateral Samuel Xavier cruzou rasteiro, da direita, e o meia Nikão completou. No final, aos 38 minutos, o Icasa aproveitou desatenção do rival e diminuiu com o zagueiro Gilberto.

No próximo sábado, às 16h20, o Ceará volta a campo para fazer um clássico nordestino contra o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, em Recife (PE). Enquanto isso, o Icasa joga contra a Portuguesa, na próxima terça-feira, às 19 horas, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 1 ICASA

CEARÁ - Jaílson; Samuel Xavier (Marcos), Diego Ivo, Sandro e Hélder Santos; João Marcos, Eduardo, Ricardinho e Nikão; Bill (Lima) e Magno Alves (Lulinha). Técnico: Sérgio Soares.

ICASA - Fábio; Paulo Henrique, Gilberto, Naylhor e Zé Carlos; Dodó, Jonatan Lima, Maksuel e Alan Mineiro (Felipe Klein); Vanger e Bruno Nunes (Neílson). Técnico: Tarcísio Pugliese.

GOLS - Diego Ivo, aos 15, e Nikão, aos 22 minutos do primeiro tempo; Gilberto, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

CARTÕES AMARELOS - João Marcos (Ceará); Jonatan Lima e Gilberto (Icasa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).