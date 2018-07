Ceará vence, tira Juventude da liderança e encosta no G4 da Série B

O Juventude perdeu a invencibilidade de quatro jogos e também a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite deste sábado, com dois gols relâmpagos, o Ceará venceu o time gaúcho por 2 a 0, no Castelão, pela 14.ª rodada. Assim, o Guarani é quem fica no topo da tabela de classificação.

Apesar da derrota, o Juventude continua figurando entre os quatro melhores, mas agora é o vice-líder com os mesmos 26 pontos do Guarani, atrás no número de vitórias (8 contra 7). O Ceará encostou no G4, a zona de acesso, e subiu para a sexta colocação, com 21 pontos, dois a menos que o CRB, quarto colocado.

O primeiro tempo nem bem começou e o Ceará já havia feito 2 a 0. Aos cinco minutos, Tiago Marques tirou mal e Valdo acertou um bonito chute de virada no ângulo de Matheus. Dois minutos depois, o goleiro rebateu para dentro da área e Elton bateu de primeira.

Depois disso, o Juventude acordou e criou boas oportunidades, principalmente com Tiago Marques. Aos 45 minutos, Juninho cruzou rasteiro e Tiago Cametá quase marcou contra. A bola bateu no travessão e voltou nas mãos de Everson.

No segundo tempo, o Juventude teve muito mais posse de bola, mas a defesa do Ceará estava muito bem postada e por isso o goleiro Everson era pouco exigido. Na melhor oportunidade, Tinga foi até a linha de fundo e cruzou na marca do pênalti. Wesley Natã subiu livre e cabeceou rente a trave. Sem conseguir marcar, o time gaúcho desanimou nos minutos finais e a partida se encaminhou para o fim sem maiores emoções.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 15.ª rodada. O Ceará vai até Campinas enfrentar o líder Guarani, às 20h30, no Brinco de Ouro, enquanto o Juventude busca a reabilitação no confronto direto contra o CRB, às 19h15, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 X 0 JUVENTUDE

CEARÁ - Éverson; Tiago Cametá, Valdo, Luiz Otávio e Romário; Raul, Richardson (João Marcos), Pedro Ken e Ricardinho; Cafu (Lelê) e Élton (Arthur). Técnico: Marcelo Chamusca.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga, Micael, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel, Diego Felipe (Lucas), Wallacer e Juninho Silva (Wesley Natã); Ramon (Caprini) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Valdo, aos cinco, e Elton, aos sete minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP)

CARTÕES AMARELOS - Lelê (Ceará); Caprini (Juventude)

RENDA - R$ 40.469,00

PÚBLICO - 5.140 pagantes

LOCAL - Castelão, em Fortaleza (CE).