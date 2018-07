Ceará vence Vitória e mantém invencibilidade

O Ceará ganhou de 1 a 0 do Vitória, neste domingo, no Estádio Castelão, e continua invicto no Campeonato Brasileiro da Série A. O Vitória segue sem vencer. Washington marcou para a equipe cearense já nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos. O Ceará soma sete pontos, enquanto a equipe baiana tem apenas um ponto.

A pressão do Ceará para abrir o placar ainda no primeiro tempo encontrou um esquema defensivo bem armado pelo treinador do Vitória, Ricardo Silva. Mesmo assim, Washington, Misael e Ernandes perderam boas oportunidades de gol e os laterais Diogo e Ernandes apoiaram bastante.

Aos 23 minutos, aconteceu a melhor chance, numa jogada individual de Diogo, pela direita, que, num chute cruzado, obrigou o goleiro Vinicius a fazer bela defesa. O Vitória somente ameaçava em raros contra-ataques, ressentindo dos desfalques de Egídio, Bida e Ramon. Além deles, o goleiro Viáfara também não estava em campo.

Aos 32, o árbitro Sandro Ricci expulsou Heleno e Júnior, que se empurraram. Aos 34, o melhor jogador do Ceará na partida, Diego saiu machucado e entrou o estreante Oziel. O meia Geraldo, do time de casa, não se encontrou em campo e com isso o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

O Vitória voltou para o segundo tempo com Jackson no lugar de Renato. O Ceará, que retornou do vestiário com a mesma equipe, continuou em cima do time baiano. Com um voleio aos dois minutos, Washington assustou Vinícius. Já no Vitória, Jackson era a única opção de ataque. Mesmo a contragosto da torcida que gritou em coro seu nome, Geraldo saiu aos 20 minutos para dar lugar a Erick Flores.

Na segunda parte do segundo tempo, o Vitória acordou para o jogo e perdeu duas oportunidades seguidas aos 23 minutos com Uelliton e Elkesson. Quando a partida se encaminhava para o empate, Washington completou jogada de Misael, e fez o gol da vitória do Ceará, para delírio dos torcedores presentes no Castelão.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Goiás, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, na quinta-feira, enquanto o Vitória receberá o Atlético-MG, na quarta-feira, no Estádio Barradão, em Salvador.