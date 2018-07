Ceará vira no final, supera Paraná e deixa a lanterna da Série B

Sobrou emoção na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com gols dos atacantes Fabinho e Rafael Costa nos minutos finais, o Ceará virou sobre o Paraná, por 4 a 3, na tarde deste domingo. O resultado tirou a equipe da última posição após oito rodadas. Agora, o time ocupa a penúltima colocação, com 17 pontos. Supera o Mogi Mirim no número de vitórias: 4 a 3. Por outro lado, o Paraná está à beira do Z4, com apenas 23 pontos, na 16.ª colocação. Supera o Boa Esporte, primeiro na faixa de descenso, apenas no número de vitórias: 6 a 5.

O Ceará poderia ter construído a vitória ainda no primeiro tempo. Logo aos seis minutos, o atacante Júlio César aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e mandou para as redes. O Paraná conseguiu empatar aos 14 minutos, com o atacante Carlão aproveitando cobrança de escanteio. O time da casa, contudo, voltou a ficar à frente do placar, aos 30 minutos. Em chute de fora da área, o lateral Victor Luís mandou no ângulo esquerdo do goleiro Marcos.

Na segunda etapa, o jogo teve muitas reviravoltas. Com o auxílio da estrela de Carlão, o Paraná chegou à virada. O jogador empatou aos quatro minutos, quando recebeu na área, driblou o goleiro Luis Carlos e mandou para o gol. Aos 24 minutos, ele recebeu na área e bateu cruzado para virar.

Quando tudo levava a crer que o Ceará amargaria nova derrota, veio a surpresa. Aos 44 minutos, o atacante Fabinho acertou um belo chute de primeira, no canto esquerdo do goleiro, e empatou o duelo. A virada saiu aos 46 minutos. Após escanteio da esquerda, o atacante Rafael Costa desviou de cabeça na primeira trave. Virada espetacular.

No próximo sábado, às 16h30, o Ceará volta a campo para enfrentar o Atlético-GO, no Serra Dourada, em Goiânia. Enquanto isso, o Paraná joga no mesmo dia e no mesmo horário contra o Santa Cruz, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 4 X 3 PARANÁ

CEARÁ - Luís Carlos; Guilherme Andrade, Sandro, Thiago Carvalho e Victor Luís; Baraka (Vinícius), Carlão, Mazola e Alex Amado (Fabinho); Júlio César e Rafael Costa. Técnico: Marcelo Cabo.

PARANÁ - Marcos; Ricardinho, Luiz Felipe, Luciano Castán e Rafael Carioca; Fernandes, Anderson Uchôa (Jean), Carlinhos (Lucas Pará) e Danielzinho; Guga e Carlão (Léo Coelho). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Júlio César, aos 6, Carlão, aos 14, e Victor Luís, aos 30 minutos do primeiro tempo; Carlão, aos 4 e aos 24, Fabinho, aos 44, e Rafael Costa, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mazola e Fabinho (Ceará).

ÁRBITRO - Paulo Sérgio Santos Moreira (MA).

RENDA - R$ 196.008,00.

PÚBLICO - 14.341 pagantes (15.210 no total).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).