Ceará volta a derrotar o Fortaleza e se aproxima dos líderes do Brasileiro

Assim como aconteceu na última vez que se encontraram, há pouco mais de um mês pela Copa do Nordeste, o Ceará levou a melhor sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira, e venceu por 1 a 0, na Arena Castelão. O clássico foi válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

A terceira vitória seguida faz o Ceará chegar aos dez pontos, deixando para trás o próprio Fortaleza, que voltou a perder depois de quatro jogos e estacionou nos oito pontos.

O começo do clássico foi de estudos. O Fortaleza tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldades para escapar da forte marcação do Ceará, que estava armado para sair em velocidade. A primeira grande chance foi criada pelo time alvinegro.

A zaga tricolor afastou mal e a bola sobrou para Fernando Sobral, que dominou e chutou com perigo por cima do travessão. Aos poucos, o Ceará foi conseguindo equilibrar as ações, mas quase viu o Fortaleza abrir o placar aos 30 minutos. Yuri César bateu cruzado e David, com o gol aberto, pegou torto. A bola ainda acertou em Samuel Xavier e quase entrou.

Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o Ceará abriu o placar aos 43 minutos. Charles evitou a saída de bola com um cruzamento preciso para Vinícius, que se antecipou ao goleiro Felipe Alves e desviou para o gol. Os jogadores do Fortaleza pediram falta em Paulão na origem do lance, mas nada foi marcado.

O Fortaleza voltou para o segundo tempo sem mudanças, mas com outra postura. Em menos de dez minutos criou mais chances do que todo o primeiro tempo. Faltava, porém, acertar a pontaria. No contra-ataque, o Ceará chegou com perigo. Samuel Xavier soltou a bomba e Felipe Alves espalmou.

Aos 26, Yuri César rolou e Juninho bateu de primeira pela linha de fundo. O Fortaleza rondava a área do Ceará, mas não conseguia finalizar. E quase que o time alvinegro amplia novamente com Vinícius. Dessa vez, Felipe Alves mandou para escanteio.

Nos minutos finais, o Fortaleza foi com tudo para cima - terminou com cinco atacantes. O Ceará, porém, conseguiu segurar a bola no campo ofensivo até o apito final do árbitro.

Os dois rivais voltam a campo no sábado, pela oitava rodada. O Ceará recebe o Santos, às 21 horas, no Castelão, e o Fortaleza vai até o Rio enfrentar o Flamengo, às 17 horas, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 0 FORTALEZA

CEARÁ - Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago (Gabriel Lacerda), Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, William Oliveira (Fabinho) e Vinícius (Felipe Baxola); Fernando Sobral, Leandro Carvalho (Matheus Gonçalves) e Cléber (Rafael Sóbis). Técnico: Guto Ferreira.

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero (Fragapane) e Bruno Melo; Felipe, Juninho (Tiago Orobó) e Romarinho; David (Osvaldo), Wellington Paulista e Yuri César (Mariano Vázquez). Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Vinícius, aos 43 minutos do primeiro tempo

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

CARTÕES AMARELOS - Charles e Vinícius (Ceará); Mariano Vázquez e Felipe (Fortaleza)

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).