Ceará volta ao Castelão na expectativa de se distanciar da zona da degola

Após um ponto conquistado em dois jogos seguidos como visitante, o Ceará voltará a atuar no Castelão às 21 horas desta quinta-feira, contra o já rebaixado Paraná, em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Com cerca de 25 mil ingressos comercializados, até a noite de quarta, a expectativa é que a torcida alvinegra compareça em grande número ao duelo que pode deixar a permanência na elite bem encaminhada.

O Ceará soma 39 pontos, mas está sem vencer há quatro jogos. Além disso, o time do técnico Lisca vem de uma série complicada. Três destas partidas ocorreram fora de casa. Além da derrota por 2 a 1 para o Bahia em Salvador (BA) e do empate sem gols com o Fluminense no Rio de Janeiro, nas duas últimas rodadas, também foi derrotado por 1 a 0 para o Sport, em Recife (PE).

No único jogo como mandante neste período, empatou por 1 a 1 com o Internacional. Os dois pontos conquistados, no entanto, serviram para deixar a equipe fora da zona de rebaixamento, em 14º lugar, com 39 pontos.

Lisca vem apontando o encontro com o Paraná como um jogo chave já faz algum tempo, justamente por conta da sequência desgastante que o antecedeu. Para o treinador, o fato do adversário já estar rebaixado não ameniza a preocupação. "A teoria não entra em campo, e o Paraná está muito bem nesse final. Valorizando muito os meninos da base. Jogadores de qualidade buscando seu espaço", avaliou.

A tendência é que Lisca faça duas mudanças na escalação em relação ao time que empatou sem com o Fluminense na segunda-feira, no Rio de Janeiro. Richardson está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo e será substituído por Edinho. No ataque, Arthur deve voltar ao time no lugar de Ricardo Bueno.

PARANÁ SE ANIMA APÓS EMPATE COM O LÍDER

Rebaixado matematicamente há quatro rodadas, o Paraná está usando as últimas rodadas do Brasileirão para fazer alguns testes, principalmente com garotos da base. Diante deste cenário, o time conseguiu dar trabalho, vencendo o América-MG (1 a 0) e empatando com o líder Palmeiras (1 a 1), na rodada passada. Sem grandes objetivos, mas com jogadores ávidos para mostrar serviço, o próximo compromisso é contra o Ceará.

Para o jogo, o técnico Dado Cavalcanti vai contar com a volta do goleiro Richard, do volante Alex Santana, do meia-atacante Andrey e do atacante Silvinho, todos retornando de suspensão. Mas não é certo se todos voltarão ao time titular, justamente por conta do bom desempenho da equipe contra o Palmeiras.

Andrey, por exemplo, pode ser preterido por Keslley, jovem de 19 anos que marcou o gol paranista no empate com os palmeirenses. O mesmo pode acontecer com Silvinho, caso o técnico opte pela manutenção de Juninho, que também fez boa partida, entre os titulares no setor ofensivo.

Enquanto isso, o goleiro Richard deve retomar a vaga que foi ocupada por Thiago Rodrigues. Uma das referências do elenco, o goleiro aprovou os novos nomes do elenco. "Os meninos que subiram estão cumprindo o que tem se pedido. Estão caminhando bem. Temos feito bons jogos, mais organizados e sofrendo pouco comparado ao que a gente vinha sofrendo", avaliou.

No meio de campo, Jhony deve sair para o retorno de Alex Santana. As baixas ficam por conta do lateral-esquerdo Mansur e do meia Rodrigo Carioca, que seguem em tratamento no departamento médico.