Ceará x Atlético-MG: escalações, horário e onde assistir

Ceará x Atlético-MG jogam nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Castelão, em Fortaleza, no encerramento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense continua sua luta para se afastar da zona de rebaixamento e os mineiros esperam se manter na briga pelo G-6.

Ceará x Atlético-MG terá a transmissão da SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Ceará chega para o jogo com 34 pontos, enquanto o Atlético-MG soma 46.

Na última rodada, o Ceará perdeu para o Palmeiras, no Pacaembu, por 2 a 1 e o Atlético-MG também foi derrotado e levou de 1 a 0 do Fluminense, no Engenhão.

A equipe cearense deve ir a campo com Éverson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Richardson, Juninho, Calyson e Juninho Quixadá; Leandro Carvalho e Arthur.

Já o Atlético-MG tende a jogar com: Victor; Emerson, Leonardo Silva, Iago Maidana e Hulk; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.