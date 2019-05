Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Ceará e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão.

Onde assistir Ceará e Atlético-MG?

O jogo terá transmissão pela canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também faz o minuto a minuto da partida.

O time mineiro está com 100% de aproveitamento em duas rodada - bateu Avaí e Vasco - e o cearense soma três pontos. Ganhou do CSA e perdeu para o Cruzeiro.

O Castelão terá 5.900 lugares destinados a torcedores que vão pagar preços mais populares pelas entradas: R$ 10. Essa cota será vendida a sócios-torcedores do plano Time do Povo. O técnico Enderson Moreira não terá alguns jogadores. Wescley e Felipe Silva estão machucados.

O Atlético-MG está animado com seu começo no Brasileirão. As fichas estão depositadas em Ricardo Oliveira. O atacante já fez 13 gols na temporada. Um deles no Brasileirão. Cazares continua machucado e o técnico Rodrigo Santana tem algumas dúvidas.