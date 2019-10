Ceará x Avaí: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Na luta para escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, Ceará e Avaí se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada. Ceará x Avaí terá transmissão do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

As duas equipes estão na zona da degola da competição. O Ceará é o primeiro integrante do grupo ameaçado e soma 23 pontos. O Avaí conquistou 17 pontos, ocupa o 19ª lugar e chega para o confronto após perder o técnico Alberto Valentim, que foi para o Botafogo.

Últimos jogos do Ceará no Brasileirão

9/10 Grêmio 2 x 1 Ceará

6/10 Ceará 0 x 1 Goiás

29/9 Atlético-MG 2 x 1 Ceará

25/9 Ceará 0 x 0 Cruzeiro

22/9 CSA 1 x 0 Ceará

Últimos jogos do Avaí no Brasileirão