Ceará x Botafogo: onde ver, horário e escalações

Ceará e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio Castelão, em Fortaleza.

Ceará x Botafogo terá transmissão pelo canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Vadão e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima, Thiago Galhardo e Wescley; Felippe Cardoso.

Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Marcelo Benevenuto e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Marcinho, Luiz Fernando e Diego Souza.

O Ceará quer encerrar um jejum de quatro jogos no Brasileirão. A equipe de Enderson Moreira vem de um bom resultado, o empate com o Corinthians por 2 a 2, em Itaquera, mas, antes disso, perdeu para Athletico-PR (1 a 0), Flamengo (3 a 0) e São Paulo (1 a 0).

O Botafogo vem fazendo uma campanha de superação no Brasileiro, apesar dos problemas financeiros enfrentados pelo clube. Nos últimos dois jogos, o time foi derrotado pelo Internacional (3 a 2) e ganhou do Atlético-MG (2 a 1).