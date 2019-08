Ceará x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Ceará e Chapecoense vão se enfrentar às 17h (horário de Brasília) deste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times vêm de bons resultados na competição.

Ceará x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também irá passar online a partida em seu site e aplicativo. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE CEARÁ X CHAPECOENSE

Ceará: Diogo Silva; Cristovam, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Lima, Mateus Gonçalves, Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Gustavo Campanharo, Augusto e Camilo; Arthur Gomes e Henrique Almeida. Técnico: Emerson Cris (interino).

As duas equipes encaram a partida com objetivos diferentes. Enquanto o Ceará já começa a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores, a Chapecoense tenta escapar da zona do rebaixamento.

Vindo de uma vitória sobre o rival Fortaleza por 2 a 1, em clássico disputado na rodada passada, o Ceará soma 17 pontos e figura na 11ª colocação da tabela do Brasileirão. Se vencer mais uma, poderá encostar no G-6, a zona de classificação à Libertadores.

Do outro lado, a Chapecoense vem de um sofrido empate arrancado contra o Grêmio, por 3 a 3, em Porto Alegre. O suado resultado deve dar nova confiança ao time catarinense, que exibe campanha que oscila entre resultados ruins e irregularidade.

A equipe soma 10 pontos e ocupa o 17º lugar, o primeiro dentro da zona da degola. Uma vitória tiraria a equipe desta região da tabela. Ao mesmo tempo, um revés complicaria demais a situação da Chapecoense.