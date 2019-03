Ceará x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Ceará e Corinthians iniciam nesta quarta-feira o confronto de mata-mata pela terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo do confronto acontecerá na Arena Castelão, às 21h30 (horário de Brasília). O jogo da volta está marcado para o dia 3 de abril, na Arena Corinthians.

Ceará x Corinthians terá transmissão da TV Globo (para São Paulo) e do canal SporTV, além de acompanhamento em tempo real do Estado. Para chegar na terceira fase da competição, o Corinthians eliminou o Avenida e o Ferroviário nas fases anteriores, enquanto o Ceará passou pelo Foz do Iguaçu e Central-PE.

A escalação do Corinthians contra o Ceará deve ter: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Boselli e Clayson.

O time de Fábio Carille empatou sem gols com o Santos no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Para o duelo com o Ceará, o treinador vai escalar o que tem de melhor.

Já o Ceará do técnico Lisca mantém sua maratona de competições. A equipe disputa o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. No domingo, empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, pelo Cearense, e voltará a enfrentar o rival no domingo que vem, dia 17, mas desta vez pela Copa do Nordeste.