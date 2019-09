Ceará x Cruzeiro: onde assistir, horário do jogo e escalações

Ceará e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ceará x Cruzeiro terá transmissão do canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

ESCALAÇÕES DE CEARÁ X CRUZEIRO:

Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho e Ricardinho (W. Oliveira); Leandro Carvalho, Thiago Galhardo e Lima; Felippe Cardoso.

Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Dodô (Thiago Neves) e Robinho; David (Ezequiel) e Pedro Rocha.

Com 22 pontos, o Ceará está na 14ª posição. O time acumula seis jogos sem vitória e não vence há 40 dias. O Ceará tem sete jogadores pendurados que podem sofrer suspensão automática caso sejam advertidos na partida: Diogo Silva, Valdo, Luiz Otávio, Cristovam, Lima, Thiago Galhardo e Leandro Carvalho.

O Cruzeiro soma três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e ocupa a 18.ª colocação, à frente apenas de Avaí e Chapecoense. O técnico Rogério Ceni não revelou a escalação da equipe, mas deverá ter o retorno do zagueiro Dedé. O defensor Léo, com fratura na clavícula, e o volante Ariel Cabral, em recuperação de uma inflamação na sola do pé, seguem fora da equipe.