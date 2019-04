Ceará x CSA: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Ceará e CSA se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela primeira rodada da Série A do Brasileirão 2019.

Onde assistir Ceará x CSA?

A partida terá transmissão do canal Premiere Futebol Clube. O Estadão faz o minuto a minuto do jogo.

A principal novidade do Ceará estará no banco de reserva. O técnico Enderson Moreira faz sua estreia no lugar de Lisca, demitido depois de perder o Estadual para o rival Fortaleza. O time cearense foi o décimo quinto colocado no ano passado, ao somar 44 pontos, em 38 jogos.Foram dez vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

O CSA foi o vice-campeão da Série B do ano passado, sendo superado apenas pelo Fortaleza, do técnico Rogério Ceni. Foram 17 vitórias, 11 empates e dez derrotas.

Ceará e CSA já se enfrentaram sete vezes. O time cearense venceu quatro jogos, o alagoano dois e houve um empate. No ano passado, as equipes se enfrentaram pela Copa do Nordeste na primeira fase. O Ceará venceu, em casa por 1 a 0. Ema Maceió, os times empataram por 1 a 1.