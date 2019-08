Ceará x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai até Fortaleza enfrentar o Ceará neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Castelão, pela 16ª rodada do campeonato.

Ceará x Flamengo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, que também irá exibir o confronto online em seu site e aplicativo para celular. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Flamengo entra em campo cheio de confiança e não faltam motivos para isso. O time de Jorge Jesus inicia a rodada na segunda colocação, com 30 pontos, apenas dois atrás do líder Santos, que também joga neste domingo, contra o Fortaleza, às 16h. Ou seja, o time carioca entrará em campo já sabendo se poderá assumir a ponta da tabela nessa rodada.

Além do bom desempenho no Brasileiro, o Flamengo vai bem também na Libertadores. Na quarta-feira, derrotou o Inter por 2 a 0, no Maracanã, e deu um grande passo rumo a classificação para a semifinal. O jogo da volta será na próxima quarta, dia 28, e justamente por isso, a tendência é que o time rubro-negro vá a campo neste domingo com uma formação reserva ou mista.

Quanto ao Ceará, o time de Enderson Moreira ainda tem se recuperar da polêmica derrota por 1 a 0 para o São Paulo, na última rodada. A diretoria cearense ficou indignada com a não marcação de um pênalti do goleiro Tiago Volpi sobre Felipe Cardoso e por isso pediu a impugnação da partida. Enquanto isso, a equipe alvinegra tem 20 pontos e iniciou a rodada na 11ª posição.