Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão    

O Ceará recebe o Fluminense, quarta-feira, no Castelão, em Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere e da TV Globo e Estado vai fazer tempo real.

O Ceará está na 15ª colocação com 30 pontos, um a mais do que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Flu tem a mesma pontuação, mas está atrás do Ceará por causa do saldo de gols do canal.

As duas equipes têm o mesmo número de pontos, vitórias e derrotas. O Fluminense chega bastante pressionado ao jogo porque está há três rodadas sem vencer.

Últimos jogos do Ceará (todos pelo Brasileirão)

26/10 - Ceará 1 x 1 Vasco

21/10 - Bahia 1 x 2 Ceará

17/10 - Santos 2 x 1 Ceará

13/10 - Ceará 1 x 0 Avaí

9/10 - Grêmio 2 x 1 Ceará

Últimos jogos do Fluminense (todos pelo Brasileirão)