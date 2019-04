Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo na TV e online e horário da decisão

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense. Na primeira partida, a equipe de Rogério Ceni derrotou a de Lisca por 2 a 0, também no Castelão.

Onde assistir ao vivo Ceará x Fortaleza?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (afiliada da Globo) e é possível assistir online pelo aplicativo Globo Play (para quem está no Ceará).

O Fortaleza entra em campo com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença que fica com o título. Já o Ceará necessita vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a taça. O Vovô teve melhor campanha, por isso fica com o título caso a soma do placar dos dois jogos seja empate.

Os dois times tiveram a semana livre para trabalhar. O Fortaleza ainda se viu envolvido em especulações de que o técnico Rogério Ceni pode deixar a equipe após o estadual e ir trabalhar no Atlético-MG.

Os dois clubes estão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Ceará estreia contra o CSA e o Fortaleza vai encarar o atual campeão Palmeiras.

