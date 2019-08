Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, escalações e horário

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais se enfrentam pela última vez pela elite do futebol nacional em outubro de 1993.

Ceará x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela TNT e pelo Premiere, inclusive pelo aplicativo do canal. O Estado fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO DE CEARÁ X FORTALEZA

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Octávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Lima e Thiago Gallardo; Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Roger Carvalho, Quinteto e Carlinhos; Juninho, Felipe, e Edinho; Osvaldo, Wellington Paulista e Romarinho. Técnico: Rogério Ceni.

Ceará e Fortaleza têm campanhas parecidas no Brasileirão. Os rivais somam 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. O time de Enderson Moreira leva vantagem sobre o de Rogério Ceni no saldo de gols (2 contra -5) e, por isso, ocupa o 13º lugar. O rival está em 14º.

Com a Nação Alvinegra somos ainda mais fortes. Sábado é dia de mostrar o #PoderAlvinegro! ???????? ?????????#CearáSC | #CearáTimedoPovo pic.twitter.com/X0fHasL62i — Ceará Sporting Club (@CearaSC) July 31, 2019

As equipes chegam para o clássico após resultados negativos. O Ceará perdeu para os reservas do Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio. O Fortaleza foi superado pelo Corinthians por 3 a 1, de virada, no Castelão.

O clássico acontece na Série A após quase 26 anos. A última vez que Ceará e Fortaleza se enfrentam pela elite do futebol brasileiro foi em 6 de outubro de 1993, com vitória da equipe alvinegra por 1 a 0.