Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Nordeste

Uma semana após se enfrentarem pelo Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza jogam neste domingo, às 18h (de Brasília), novamente no Castelão, no encerramento da sexta rodada da Copa do Nordeste. É mais um duelo entre Lisca e Rogério Ceni.

Transmissão de Ceará x Fortaleza

Ceará x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela Fox Sports e pelo canal online Live FC. O Ceará aparece na liderança do Grupo B, com 11 pontos, enquanto o Fortaleza é o segundo do Grupo A, com oito pontos.

No domingo passado, Ceará e Fortaleza empataram sem gols no Cearense. Em seguida, o time do técnico Lisca recebeu o Corinthians e perdeu por 3 a 1, se complicando na Copa do Brasil. Depois de encarar o Fortaleza, o Ceará enfrenta o Ferroviário, pelo estadual, e o Santa Cruz, na Copa do Nordeste.

O Fortaleza ainda não estreou na Copa do Brasil (entrará só nas oitavas). Por isso, o foco está no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste. A equipe de Rogério Ceni vem de vitória por 4 a 0 sobre o Confiança, na Copa do Nordeste. Depois do duelo com o Ceará, a equipe enfrenta o Floresta, pelo estadual, e o Moto Club, no regional.