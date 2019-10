Ceará x Goiás: onde ver o jogo pelo Brasileirão

Em momentos completamente diferentes no Campeonato Brasileiro, Ceará e Goiás se enfrentam, neste domingo, às 16 horas, no Castelão, pela 23.ª rodada, com transmissão da Globo e do Premiere. O Estado faz tempo real da partida.

Enquanto os cearenses, em 15.º lugar na classificação, com 23 pontos, não vencem desde a 14.ª rodada, os goianos, na 11.ª colocação, com 30 pontos, somam três vitórias consecutivas.

Últimos cinco jogos do Ceará:

29/09 - Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Campeonato Brasileiro)

25/09 - Ceará 0 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

22/09 - CSA 1 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

14/09 - Ceará 0 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

07/09 - Corinthians 2 x 2 Ceará (Campeonato Brasileiro)

Últimos cinco jogos do Goiás: