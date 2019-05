Ceará x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo

Ceará e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ceará x Grêmio terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor ainda pode assistir online pelos aplicativos e site Premiere e Globo Play . O Estado fará minuto a minuto da partida.

Escalação de Ceará x Grêmio

Ceará deve jogar com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas; Auremir, Fabinho, Ricardinho; Leandro Carvalho, Bergson e Ricardo Bueno.

Grêmio tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes; Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; André.

O Ceará venceu apenas uma partida no Campeonato Brasileiro e vem de derrota para o Goiás por 2 a 1, no sábado, dia 11, em Goiânia.

Já o Grêmio ainda busca sua primeira vitória no torneio. A equipe do técnico Renato Gaúcho empatou com o Corinthians na última rodada, por 0 a 0, em Itaquera. O time gaúcho foi ainda derrotado por Fluminense e Santos, em Porto Alegre, e empatou com o Avaí por 1 a 1, na Ressacada, em Florianópolis.