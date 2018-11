Ceará x Internacional: escalações, onde assistir e horário

Ceará x Internacional jogam neste domingo, às 17h, no Castelão, pela 33ª rodada do Brasileirão, com cearenses e colorados precisando muito da vitória para não verem seus objetivos ficando para trás. O time nordestino tenta não entrar na zona de rebaixamento, enquanto os gaúchos sonham com o título.

Ceará x Inter terá a transmissão do Pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. O time comandado por Lisca começa a rodada na 15ª colocação, com 37 pontos e flertando com a zona de rebaixamento. Na última rodada, a equipe perdeu fora de casa o Sport por 1 a 0, em um confronto direto na parte debaixo da tabela e viu sua situação ficar ainda mais complicada.

O Inter vem de quatro jogos de invencibilidade - dois empates e duas derrotas - e começa a rodada na segunda colocação, com 61 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras. Por isso, vencer e torcer contra o rival paulista é fundamental para os comandados de Odair Hellmann.

Escalações de Ceará x Internacional

Ceará: Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e Felipe Jonatan; Juninho (Edinho), Pedro Ken, Ricardinho e Calyson; Leandro Carvalho e Arthur. Técnico: Lisca

Internacional: Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, ’Alessandro e Nico López; Leandro Damião. Técnico: Odair Hellmann