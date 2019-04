Ceará x Náutico: como assistir ao vivo ao jogo da Copa do Nordeste

Ceará e Náutico se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto vale uma vaga para a semifinal da competição contra o vencedor da partida entre Botafogo-PB e CSA, que se enfrentarão neste domingo no Almeidão.

Ceará e Náutico terá a transmissão dos canais online Live FC e o oficial da Copa do Nordeste , além do SBT (para o Nordeste)

Por ter feito melhor campanha na fase de grupos, o Vozão ganhou o direito de ser o mandante do jogo único que decide o semifinalista. Quem vencer avança e, em caso de empate no tempo normal, a decisão do classificado será nos pênaltis.

O Ceará quer aproveitar o mando de campo para se manter vivo na Copa do Nordeste. O time foi líder do Grupo B, com 18 pontos, e por isso enfrenta o Náutico, que somou 15 pontos. O técnico Lisca espera fazer valer a força do time quando joga em casa para impulsionar o Vozão para a próxima fase.

Do outro lado, o Náutico também fez boa campanha na competição regional e teve apenas uma derrota em oito partidas disputadas: justamente para o Fortaleza, na primeira rodada, por 3 a 1. Depois embalou e conseguiu sua classificação. Além disso, já está na final do Campeonato Pernambucano.