Ceará x Santa Cruz: como assistir ao jogo ao vivo pela Copa do Nordeste

Ceará e Santa Cruz jogam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. As duas equipes precisam da vitória para deixar a classificação para as quartas de final da competição bem encaminhadas.

Ceará x Santa Cruz terá transmissão dos canais Fox Sports e SBT (para o Nordeste) e do canal online Live FC. O Ceará aparece em segundo lugar do Grupo B, com 12 pontos, dois a menos que o Botafogo, da Paraíba. Já o Santa Cruz é o segundo do Grupo A, com nove pontos e se vencer, já garante a vaga.

A equipe comandada pelo técnico Lisca empatou por 1 a 1 com o rival Fortaleza, na última rodada da Copa do Nordeste. Já no Campeonato Cearense, o Vovô vem de uma goleada feita fora de casa por 6 a 2 sobre o Ferroviário, na quarta-feira.

O Santa Cruz também empatou por 1 a 1 com o CSA na rodada passada da Copa do Nordeste e no Pernambucano, ficou no 0 a 0 com o Náutico, domingo.