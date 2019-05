Ceará x Santos: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ceará e Santos se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza.

Transmissão de Ceará x Santos

Ceará x Santos terá transmissão da TV Globo (para a cidade de Santos e o Estado do Ceará), TNT e Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

Escalações de Ceará x Santos

O Ceará deve ir a campo com: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Bergson.

O Santos deverá jogar com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison (Carlos Sánchez), Jean Lucas e Jean Mota (Cueva); Rodrygo, Eduardo Sasha (Uribe) e Derlis González (Marinho).

O Santos inicia a rodada na 5ª posição, com 11 pontos. O Ceará é o 9º colocado, com 9 pontos. Diante do Ceará, o Santos tentará acabar com um incômodo jejum. Desde que derrotou o Vasco por 3 a 0, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no último dia 12, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos parou de fazer gols.

Já são três jogos sem balançar as redes - derrota por 4 a 0 para o Palmeiras e empates por 0 a 0 contra Atlético-MG (pela Copa do Brasil) e Internacional.

Já o Ceará entra em campo animado por vir de duas vitórias consecutivas. Derrotou em casa o Grêmio por 2 a 1 e superou o Avaí fora de casa pelo mesmo placar.