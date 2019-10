Ceará x Vasco: como ver o jogo pelo Campeonato Brasileiro

O Ceará, que está próximo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vasco neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, na capital cearense, pela 28ª rodada da competição.

Ceará x Vasco terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Ceará está a um ponto da zona de degola do torneio e vive situação delicada, mas vem de vitória sobre o Bahia e espera embalar para se distanciar do fantasma do rebaixamento. Já o Vasco está embalado com três vitórias seguidas, sobre Internacional, Botafogo e Fortaleza, e pretende dificultar para os rivais mesmo fora de casa.

Últimos jogos do Ceará (todos pelo Brasileirão)

21/10 - Bahia 1 x 2 Ceará

17/10 - Santos 2 x 1 Ceará

13/10 - Ceará 1 x 0 Avaí

9/10 - Grêmio 2 x 1 Ceará

6/10 - Ceará 0 x 1 Goiás

Últimos jogos do Vasco (todos pelo Brasileirão)

20/10 - Internacional 0 x 1 Vasco

16/10 - Vasco 2 x 1 Botafogo

13/10 - Vasco 1 x 0 Fortaleza

10/10 - Avaí 0 x 0 Vasco

5/10 - Vasco 0 x 1 Santos