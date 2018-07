Cearenses preveem dificuldade para o Brasil contra o México

FORTALEZA - Os 500 torcedores, que acompanharam o sorteio das chaves da Copa do Mundo de 2014, no restaurante panorâmico da Arena Castelão, foram frios com a solenidade demorada e cansativa. Eles estavam mais atentos ao buffet do restaurante do que propriamente acompanhar a parte inicial da cerimônia com discursos das autoridades. Poucos entenderam a dinâmica do sorteio. Mas gostaram da presença de Camarões e Croácia, na chave do Brasil; não do México, mesmo vindo jogar contra o Brasil, no dia 17 de junho, em Fortaleza, no segundo jogo da fase de grupos.

"Gostei da chave do Brasil. Seremos o primeiro. Croácia e Camarões serão presas. A seleção mais difícil será a mexicana, aqui em Fortaleza, mas dá sim para se classificar com folga", aposta o ex-volante Solimar que acompanhou o sorteio pelo telão montado na Arena Castelão ao lado dos ex-jogadores Mirandinha, Marcos Gaúcho e Marquinhos Capivara.

Solimar prevê dificuldades nas oitavas. "O problema será nas oitavas onde devemos nos confrontar com a Espanha e a Holanda. Eu preferia que o Brasil pegasse um grupo mais forte na primeira fase do que de repente nas oitavas e nas quartas, porque a Copa é um certame de tiro curto", afirmou.

Solimar vibrou com a dificuldade da chave formada por Uruguai, Itália, Inglaterra e Costa Rica. "Uma seleção campeã mundial vai voltar para casa mais cedo", afirmou Os fortalezenses também acompanharam o sorteio através de telões em restaurantes da Beira Mar e da Varjota, além de televisões ligadas em lojas de departamento no Centro e nos shoppings. Os torcedores pouco vestiram o verde e amarelo. Como estava no meio do expediente era só a folga da hora do almoço para acompanhar e voltar imediatamente ao trabalho.