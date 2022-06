Cebolinha desembarca no Rio para assinar com Fla e sonha com Copa do Mundo

Após ser aprovado nos exames médicos realizados em São Paulo, o atacante Éverton Cebolinha desembarcou no Rio no início da tarde deste sábado para assinar um vínculo de cinco temporadas com o Flamengo. Recepcionado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e também pelo diretor executivo Bruno Spindel, o atacante de 26 anos falou sobre a sua chegada ao clube.

"Sempre foi um sonho vestir essa camisa. Espero ser feliz aqui", afirmou o atleta que foi contratado junto ao Benfica, de Portugal. Para contar com o atleta, o time da Gávea vai desembolsar 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 72,5 milhões)em seis parcelas. O montante, no entanto, pode crescer caso as metas estipuladas no acordo sejam batidas e o valor pode atingir os 16 milhões de euros (R$ 85,9 milhões). Existe a expectativa de que o anúncio oficial da chegada da nova atração seja feita neste sábado.

Em meio à torcida que o recebeu no aeroporto, Cebolinha foi questionado sobre as chances de integrar o grupo da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo no Catar no final deste ano. "Se falar que não, estaria mentindo", afirmou.

O atacante, que brilhou no Grêmio antes de se transferir para o futebol português, foi um dos destaques da seleção de Tite que conquistou a Copa América em 2019.

Pelo planejamento do clube, Everton só retorna ao Rio no final do mês para aprimorar a condição física, já que ele só terá condições de jogar após a abertura da janela de transferências que começa no dia 18 de julho. Assim, após a assinatura do contrato, o jogador retorna para Fortaleza.

A chegada do atleta coincide com uma baixa importante no elenco de Dorival Júnior. Bruno Henrique sofreu grave lesão no joelho direito e dificilmente retorna aos gramados nesta temporada. O treinador flamenguista tem à disposição Gabigol, Pedro, Marinho e Vitinho para o setor ofensivo.