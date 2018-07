Cebolla Rodríguez aumenta número de desfalques do Uruguai para amistosos

A seleção uruguaia entrará em campo bastante desfalcada nos seus próximos compromissos. O meia Cristian "Cebolla" Rodríguez foi o último jogador a ser descartado dos amistosos contra Irlanda e Itália por causa de uma lesão muscular na panturrilha, informou a Associação Uruguaia de Futebol.

"Cebolla", jogador do Peñarol e com passagem pelo Grêmio no futebol brasileiro, se soma a uma lista de desfalques do Uruguai que já contava com Luis Suárez, Diego Godín, Abel Hernández e Giorgian de Arrrascaeta, todos eles lesionados.

A Associação Uruguaia de Futebol explicou que Suárez sofreu uma lesão na coxa direita, Godin tem uma pubalgia, Hernández está com um trauma no pé e Arrascaeta, meia do Cruzeiro, torceu o joelho direito.

A maior novidade na lista de convocados pelo técnico Oscar Tabárez é o retorno à seleção de Martín Cáceres, que fez parte do grupo que ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2010 e ganhou a Copa América de 2011. Cáceres estava ausente das convocações desde que se lesionou em fevereiro de 2016, pela Juventus.

O Uruguai vai enfrentar a Irlanda em 4 de junho, em Dublin, e medirá forças com a Itália três dias depois na cidade francesa de Nice.