Cech admite ansiedade e prevê final com Corinthians LONDRES - Mesmo aos 30 anos e com a experiência de quem já conquistou Campeonato Inglês, Copa dos Campeões da Europa, entre outros títulos, o goleiro do Chelsea, Petr Cech, não escondeu a ansiedade para a disputa do Mundial de Clubes. O checo comentou sobre a competição e a possibilidade de entrar para um grupo seleto de campeões mundiais.