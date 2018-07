Cech diz estar pronto para concorrência de Courtois no Chelsea

Titular absoluto do Chelsea há cerca de 10 anos, Petr Cech passará a ter uma forte concorrência na próxima temporada, com a chegada do belga Thibaut Courtois após empréstimo ao Atlético de Madrid. Mas o veterano goleiro checo já avisou que está pronto para o desafio, reforçando que não entregará fácil a vaga na equipe.

"Não quero ir para o banco e vou fazer de tudo para não ir. Vou dar sempre meu máximo. É isso que posso fazer", avisou o goleiro checo de 34 anos. "Mourinho vai definir como quer que seu time jogue. Os jogadores têm que estar prontos para jogar e fazer com que sejam escolhidos por ele. Eu vou fazer de tudo para ele me escolher", completou Cech.

Com apenas 22 anos, Courtois passou três anos emprestado ao Atlético de Madrid e voltou extremamente valorizado, principalmente depois da temporada passada, quando brilhou na conquista do título espanhol e do vice-campeonato europeu. Para completar, ele ainda teve ótima performance como titular da seleção belga na Copa do Mundo. Agora, seu desafio será desbancar Cech no gol do Chelsea.