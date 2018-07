Cech diz que nova era está começando no Chelsea

Cech deve deixar o Chelsea no fim da temporada, após Thibaut Courtois se tornar titular, mas entrou em campo na partida de quarta-feira na vitória por 3 x 1 contra o Leicester City, deixando o time a dois pontos do título.

Uma vitória em casa contra o Crystal Palace no domingo dará a Cech o quarto título do Campeonato Inglês desde que se juntou ao clube inglês, em 2004, no início da era Roman Abramovich.

Somente ele, o capitão John Terry e Didier Droga continuam do elenco que ganhou o título de 2004-2005, mas Cech disse que figuras como Eden Hazard, Oscar, Willian e Courtois significam que o clube vai ter um bom futuro.

"O último título que ganhamos foi em 2010, que já faz muito tempo", disse o goleiro após vitória em Leicester.

"É possível dizer que esta é uma nova geração, espero que possamos confirmar o título no domingo e este time continuará", completou.

Após uma temporada passada sem títulos na volta de José Mourinho, o Chelsea deve vai adicionar o título da liga ao título da Copa da Liga, que já conquistou, e Cech disse que os jogadores mais novos do elenco se tornarão acostumados com a mentalidade vencedora.