Cech exime técnico de culpa pela má fase do Chelsea Contratado no começo desta temporada, após brilhar no Porto, o técnico português André Villas-Boas já começa a sofrer pressão no comando do Chelsea. Mas o goleiro Petr Cech, um dos líderes do elenco, saiu em defesa do treinador nesta quinta-feira, eximindo-o de culpa pela má fase do time inglês. Segundo ele, o problema é exclusivamente dos jogadores.