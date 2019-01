Cedae afirma ter chegado a acordo com o Vasco e água voltará a São Januário

Sem água em São Januário há uma semana em virtude de débito milionário com a companhia de abastecimento, o Vasco deverá ter a situação normalizada em breve. Segundo a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), clube e estatal chegaram a um entendimento.

"Hoje (sexta) foi concluído acordo de repactuação da dívida do Vasco, e dessa forma, será restabelecido o abastecimento do clube", informou a Cedae ao Estado, sem, contudo, revelar detalhes do acordo.

Sem conseguir obter um empréstimo para saldar suas dívidas, a diretoria do Vasco - que também é um clube de regatas - admitira nessa sexta-feira que estava sem o fornecimento de água em São Januário há uma semana. O corte foi realizado no dia 28 de dezembro pela Cedae, para a qual o clube carioca deve cerca de R$ 10 milhões

Em comunicado publicado pela manhã, a diretoria disse ter "estranhado" a decisão da Cedae em fazer o corte no fornecimento da água. "O clube manifesta sua estranheza com a adoção de uma medida intempestiva como esta, no último dia útil de mandato da antiga administração estadual, no momento em que negocia com a alta direção da Cedae um acordo para a renegociação de antigas dívidas, no valor aproximado de R$ 10 milhões", havia informado em texto publicado em seu site oficial.