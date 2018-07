Celebração pelo título do Manchester City leva milhares de pessoas às ruas

MANCHESTER - Pelo quarto ano consecutivo, as ruas de Manchester foram tomadas por torcedores comemorando o título inglês. Se no ano passado e em 2011 foram os fãs do United que celebraram, desta vez, como em 2012, a torcida do City pôde manifestar a felicidade pela conquista, garantida com a vitória por 2 a 0 diante do Aston Villa, no último domingo.

Nesta segunda-feira, milhares de torcedores acompanharam a passagem dos jogadores do Manchester City em um trio elétrico. A festa começou em frente à prefeitura da cidade, onde um telão mostrava os principais momentos da campanha do título, enquanto os atletas exibiam o troféu aos fãs.

Até mesmo o clima, que nesta segunda começou fechado em Manchester, com muita chuva, melhorou na parte da tarde e o céu aberto fez com que o cenário ficasse perfeito para a comemoração. "Manchester está azul hoje. É uma visão muito bonita", declarou o zagueiro e capitão da equipe, Vincent Kompany.

Ao longo do percurso, os torcedores faziam o possível para chegar mais perto de seus ídolos. Muitos deles subiam em pontos de ônibus e placas de trânsito. O volante Yaya Touré, um dos principais jogadores do City no campeonato, era um dos mais animados e entoava cantos da torcida em um microfone.

Apesar da conquista, as tarefas dos jogadores do Manchester City ainda não acabaram. Eles viajariam ainda nesta segunda-feira para Abu Dabi, onde se encontrarão com o dono do clube, Sheikh Mansour, e disputarão um amistoso com o Al Ain, na quinta-feira.

SHOW DA TORCIDA

A partida que garantiu o título inglês foi marcada por uma festa vibrante dos torcedores, alguns deles ilustres. Os irmãos Liam e Noel Gallagher, do extinto Oasis, estavam no meio da celebração - em lugares separados - e assistiram à vitória do Manchester City contra o Aston Villa. Com a presença dos autores do hit Wonderwall, a torcida cantou em coro uma das mais famosas canções da banda.