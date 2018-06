Celebridades e especialistas fazem poucos ajustes na lista de Tite

A lista dos 23 jogadores convocados pelo técnico Tite nesta segunda-feira foi bem avaliada por ex-jogadores, treinadores e também por cantores e apresentadores de tevê. O cantor Supla fez apenas uma ressalva na relação que vai à Rússia. Santista declarado, ele queria um goleiro Vanderlei tivesse uma chance. “Talvez ele não esteja no melhor momento agora, mas ele teve grandes atuações no ano passado e não foi chamado. Ele merecia uma chance”, diz o cantor.

O apresentador Ratinho também um nome a acrescentar: o lateral Rafinha, que estava cotado para substituir Daniel Alves, cortado por lesão no joelho. “Gostei (da convocação), apenas achei que deixaram de convocar o melhor lateral-direito do mundo: o Rafinha, que joga no Bayern”, opinou.

A lista teve poucas correções também entre os especialistas, aqueles que já estiveram na Copa ou são treinadores. “É um timaço. Não chegar a ser uma injustiça, mas o atacante Richarlison (Watford) merecia uma chance”, aponta o zagueiro Oscar, que esteve na Copa de 1982. Rivellino, campeão em 1970, afirmou que preferia ver o gremista Luan no lugar de Taison. “Naturalmente, ele conhece o Taison, pois ele trabalharam juntos, mas eu preferi o Luan. É um jogador capaz de quebrar as linhas de marcação.

O técnico Vanderlei Luxemburgo afirma que a lista não deve se contestada. “Não temos que contestar. Tite será responsável pelos acertos e erros. O futebol é assim. Torço para que dê certo”, afirmou o treinador que está sem clube.