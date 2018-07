Celso Roth admite que jejum atrapalha o Inter: 'Tivemos momentos de afobação'

Após a partida, o treinador reconheceu que a pressão para acabar com o jejum tem atrapalhado os jogadores. "Tivemos momentos de afobação e ansiedade. Precisamos evoluir na transição, a bola tem escapado do nosso controle. A gente tinha de sair daqui com um ponto, mas vamos seguir trabalhando", comentou.

Em sua primeira partida, Celso Roth optou por uma formação com três atacantes, mas deixou Nico López no banco de reservas. O atacante uruguaio nem chegou a entrar no decorrer da partida. "Ele está passando por um momento de transição. Estava com dores no tornozelo. Mas ele é um jogador muito técnico, vai nos ajudar, talvez já no próximo jogo. Mas aqui era jogo de muita competição. Para a próxima semana ele se encaminha com o restante do grupo", informou.

A derrota deixou o Internacional na 15.ª colocação com 22 pontos, a apenas um de distância da zona de rebaixamento. Por isso, vencer o São Paulo no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, é fundamental para não entrar para o grupo dos piores da competição.

"Vamos jogar um clássico em casa agora. Não existe ânimo maior do que esse. Será um jogo mais jogado do que foi contra a Chapecoense. A qualidade técnica aparecerá mais. Temos de nos readaptar a esta situação no Beira-Rio", finalizou o treinador.