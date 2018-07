Celso Roth aprova início de temporada do Internacional

Apesar da eliminação precoce no primeiro turno do Campeonato Gaúcho, Celso Roth está satisfeito com o início de temporada do Internacional. Para o técnico, a avaliação do time deve levar em consideração apenas a campanha na Copa Libertadores, com um empate e uma goleada. As primeiras rodadas do Estadual foram disputadas pela equipe B do Inter.

"É bom, muito bom. Fizemos cinco jogos sem um amistoso disputado sequer. Iniciamos diretamente em competição valendo ponto. A avaliação deve ser feita a partir da Libertadores. São dois jogos: um de alta disputa, contra o Emelec, no Equador, que a equipe merecia vencer. E agora o jogo contra o Jaguares, em que o coletivo foi determinante e efetivo nas situações de gol que criou", avaliou.

Mesmo com essa opinião positiva, Roth acredita precisa melhorar em alguns aspectos. Por essa razão, ele quer aproveitar o intervalo de 13 dias sem jogos para aprimorar o time. "Temos este intervalo inevitável que temos que aproveitar da melhor maneira possível, dar sequência ao trabalho físico, técnico e tático. Vamos encarar ainda dois jogos do Gauchão, os quais poderemos usar para aprimorar mais ainda o time. Nessas duas semanas, a prioridade é trabalhar".

Após vencer o Jaguares nesta quarta-feira, o Inter volta a campo somente depois do carnaval, no dia 9, para enfrentar o Ypiranga, pela primeira rodada do segundo turno do Gauchão. Na sequência, terá pela frente o Caxias, no dia 13. Três dias depois, a equipe encara o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em Cochabamba, pela Libertadores.