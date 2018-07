Celso Roth comanda treino com força máxima no Inter

O time titular foi formado por Lauro; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Wilson Matias, Guiñazu, Giuliano, D''Alessandro e Rafael Sobis; Alecsandro. A equipe principal venceu o coletivo por 2 a 0, com gols de Kleber e D''Alessandro.

Os reservas contaram com a participação do zagueiro Rodrigo, em seu segundo treino com o grupo. O time jogou com: Pato Abbondanzieri; Daniel, Rodrigo, Ronaldo Alves e Juan; Glaydson, Derley, Andrezinho, Edu e Ilan; Leandro Damião. Tinga, Ronaldo Conceição, Sorondo e Dalton treinaram em separado, com o preparador físico Élio Carravetta.

A escalação dos titulares nesta quinta mostrou que Roth não deverá poupar jogadores nas últimas rodadas do Brasileirão, apesar da proximidade do Mundial de Clubes - terá início no dia 8 de dezembro. Na quarta, o vice-presidente de futebol Fernando Carvalho garantiu que o Inter mandaria a campo seus melhores jogadores até o fim do Brasileiro.

Autor do primeiro gol no coletivo, o lateral Kleber confirmou que o Inter não reduzirá o ritmo, apesar das remotas chances de título. "Este confronto contra o Avaí serve para darmos sequência ao nosso objetivo de terminar bem o campeonato. A gente vai entrar para conquistar a vitória", afirmou.