Celso Roth credita derrota do Grêmio à arbitragem

"Os jogadores estão revoltados com a arbitragem e não é para menos. Vocês viram o jogo e viram como foi a arbitragem. Não tem nem o que falar. Espero que os responsáveis pela arbitragem no País tenha observado este jogo e tomem as providências necessárias", disse o treinador.

Os gremistas reclamam de três lances da partida. O primeiro é a não marcação de um pênalti para a equipe, depois que Deco tocou com a mão na bola dentro da área. Depois, o pênalti marcado para o Fluminense, que originou o quarto gol e teria acontecido fora da área. E, por fim, uma falta em Brandão no quinto gol do adversário, marcado por Fred, que fez quatro no total.

"Começou com um pênalti para o Grêmio não marcado, um pênalti para o Fluminense que foi fora da área e uma falta sobre o Brandão no quinto gol. Hoje (quarta) o Fluminense não terá o prazer de dizer que foi superior ao Grêmio. Hoje o Fluminense foi ajudado", garantiu Roth.

O treinador não escondeu a satisfação com o desempenho de sua equipe em campo. "Tivemos uma atuação muito boa. Dominamos completamente o primeiro tempo, mas tivemos alguns erros no segundo. O Grêmio foi melhor o tempo todo, até quando esteve com dez. O que foi determinante no resultado foi outra coisa, e vocês sabem o que", declarou.

Com 47 pontos, na 11ª colocação, o Grêmio não almeja muita coisa no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, Roth apontou como importante o confronto deste sábado, diante do Ceará, no Olímpico. "Nós temos um compromisso importante no sábado e vamos fazer o melhor, assim como fizemos hoje (quarta). O Grêmio fez uma partida exemplar, errou em alguns momentos, mas é algo normal. Vamos dar o máximo até o final. O Ceará é um adversário muito difícil", afirmou.