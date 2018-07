Celso Roth diz contar com volta do goleiro Martín Silva para clássico de domingo O técnico Celso Roth mantém as esperanças de poder contar com o goleiro uruguaio Martín Silva no Vasco para o clássico contra o Flamengo, domingo, em Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. Embora fosse reserva na seleção uruguaia durante a Copa América, Martín sofreu uma contusão durante um treino e retornou ao Vasco se queixando de dores.