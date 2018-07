Celso Roth é o novo treinador do Vasco

A diretoria do Vasco chegou a garantir Gaúcho no comando da equipe ao menos até a partida contra o Avaí, no domingo. A pressão por bons resultados, no entanto, parece ter sido maior. Assim, o clube carioca confirmou a contratação de Celso Roth como novo treinador.

A apresentação do técnico ocorrerá ainda nesta terça-feira, dia em que ele já comanda o primeiro treino. Gaúcho, por sua vez, segue no clube como auxiliar de Roth.

Depois de garantir o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco não engrenou na atual temporada: teve campanha fraca no Campeonato Carioca e já havia demitido o técnico Vágner Mancini. Panorama que não se alterou após Gaúcho assumir o comando vascaíno.

A eliminação na Copa do Brasil e a fraca atuação da equipe no empate por 0 a 0 contra o Palmeiras, no domingo, em São Januário, parecem ter acabado de vez com a paciência da direção.

Esta será a segunda passagem pelo Vasco de Celso Roth, que estava sem clube desde o final do ano passado, quando deixou o Atlético Mineiro. Em 2007, ele comandou o time carioca no Campeonato Brasileiro. Também já passou por clubes como Grêmio, Internacional, Palmeiras e Santos, entre outros.