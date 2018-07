Celso Roth elogia e pode manter Ernani no Vasco O belo gol no empate por 1 a 1 com o Botafogo pode ter rendido ao lateral-esquerdo Ernani a condição de titular nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Substituto do contundido Ramon, o defensor teve a atuação elogiada pelo técnico Celso Roth, que admitiu estar em dúvida sobre quem ocupará a posição a partir de agora.