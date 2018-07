Celso Roth exalta regularidade do Inter após empate O técnico Celso Roth destacou a regularidade do Internacional no Campeonato Brasileiro após o empate por 2 a 2 com o Grêmio, no Estádio Olímpico. Ele admitiu que o time já pensa no Mundial de Clubes, mas mesmo assim está na quinta colocação, com 48 pontos, um a mais do que o rival, que está em oitavo lugar.