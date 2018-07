Celso Roth faz alerta contra 'perigos' na estreia do Internacional

Atual campeão da Copa Libertadores, o Internacional realizou na noite da última terça-feira, em Guayaquil, no Equador, o último treino de preparação para a sua estreia na edição de 2011 da competição. O time gaúcho entra em campo nesta quarta, às 22 horas (de Brasília), contra o Emelec, no Estádio George Capwell.

Apesar do teórico favoritismo do Inter, mesmo fora de casa, o técnico Celso Roth teve uma longa conversa com os jogadores no palco do confronto, cujo gramado foi apenas observado pelos jogadores. Eles não puderam treinar com bola no local para não prejudicarem ainda mais o gramado do estádio, castigado pela chuva que caiu nos últimos dias. O gramado, por sinal, foi uma das preocupações citadas pelo treinador, que fez um alerta sobre as dificuldades que sua equipe deverá enfrentar.

"Passei informações sobre os perigos do adversário, sobre a maneira como vamos ter que nos portar. Todo mundo também viu que o campo está ruim, mas vamos ter que superar tudo. Muitos jogadores inclusive jogaram aqui no ano passado, então sabem bem das dificuldades", ressaltou Roth.

Por não ter conseguido usar o gramado do Estádio George Capwell, o Inter treinou em um campo de grama sintética, no qual os jogadores participaram de um mini-coletivo, que foi precedido de uma atividade tática comandada por Roth, que foi realizada com portões fechados para a imprensa.

O treinador, por sua vez, fez questão de não revelar a escalação do Internacional por antecipação. "Temos uma metodologia e não vamos mudar, por isso o time será anunciado só na hora do jogo. De qualquer forma não será nada muito diferente do que a gente vem trabalhando", disse o comandante, que deverá aproveitar o volante Mario Bolatti e o atacante Fernando Cavenaghi, recém-contratados, na estreia do time no torneio continental.