Celso Roth fecha treino, mas deve manter Anderson Salles de volante no Vasco O Vasco realizou neste sábado o último treino antes do clássico contra o Fluminense, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com portas fechadas para a imprensa, o técnico Celso Roth não deu pistas sobre a escalação da equipe, mas não deve mudar muita coisa em relação à vitória sobre o América-RN, pela Copa do Brasil.