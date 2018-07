Celso Roth improvisa na lateral direita e define Inter contra Chapecoense

O técnico Celso Roth evitou mistérios para sua a estreia e definiu neste domingo o Internacional para o duelo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), no encerramento da 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única novidade na formação titular é a entrada do zagueiro Eduardo, que será improvisado na lateral direita. A intenção é fechar um pouco mais o setor defensivo para tentar interromper a sequência de 11 jogos sem vitória da equipe na competição.

O restante do time é o mesmo que vinha entrando em campo com o antecessor Paulo Roberto Falcão, que ficou por cinco partidas no comando e foi demitido sem alcançar sequer uma vitória. O venezuelano Seijas continua responsável pela armação das jogadas, com um trio ofensivo formado por Eduardo Sasha, Valdívia e Vitinho.

Com os jogos realizados neste domingo, o Internacional caiu provisoriamente para a 15.ª colocação na tabela de classificação com 22 pontos, a um de distância da zona de rebaixamento. O time colorado que deverá entrar em campo terá: Marcelo Lomba; Eduardo, Paulão, Ernando e Artur; Bob, Fabinho e Seijas; Valdivia, Eduardo Sasha e Vitinho.