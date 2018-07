Celso Roth minimiza derrota do Inter e reafirma foco no Mundial de clubes

PORTO ALEGRE - O Internacional foi surpreendido em pleno Beira-Rio, neste domingo, ao ser derrotado pelo Avaí por 3 a 2. Apesar do resultado ruim, o técnico Celso Roth procurou minimizar o tropeço e garantiu que sua equipe segue focada apenas no Mundial de Clubes.

"Obviamente que a gente não quer perder. Havíamos planejado fazer um jogo firme, mas acabamos surpreendidos logo no começo da partida. Mas isso não altera em nada o nosso objetivo. Vamos seguir procurando evoluir para o Mundial", garantiu Roth, confiante no potencial do Internacional.

Autor do segundo gol do time gaúcho, o atacante Rafael Sóbis explicou que o Internacional está em um período de adaptação. "Estamos em uma fase de readaptação. Na última semana treinamos forte já visando ao Mundial, quando podemos colocar em prática algumas ideias", contou o jogador.

O Internacional estreia no Mundial no dia 14 de dezembro, contra o vencedor da partida entre Pachuca e Mazembe.