Celso Roth muda ataque do Inter para duelo contra Fortaleza pela Copa do Brasil

O técnico Celso Roth evitou fazer mistérios e confirmou nesta terça-feira o time do Internacional que entrará em campo para enfrentar o Fortaleza, nesta quarta, às 21h45, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Sem vencer há 14 jogos no Campeonato Brasileiro, o treinador tratou de fazer algumas mudanças para ver se na outra competição ao menos a equipe consegue acabar com essa sequência negativa. A principal novidade será a nova dupla de ataque formada pelo uruguaio Nico López e por Aylon.

O lateral-direito William, que atuou como meia no empate por 1 a 1 diante do Sport na última rodada, em Pernambuco, reassumiu a função original no lugar de Ceará. No lado esquerdo, Geferson também ganhou a posição de Arthur.

O Internacional deve entrar em campo com: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon. O jogo de volta contra o Fortaleza está marcado para 22 de setembro, na Arena Castelão, em Fortaleza. Pelo Brasileirão, a próxima partida será em 8 de setembro contra o Santos, no estádio Beira-Rio.