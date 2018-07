Celso Roth não se responsabiliza por fracasso do Internacional

SÃO PAULO - Depois da eliminação do Internacional na semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Celso Roth apontou os gols perdidos na partida contra o Mazembe e a negociação de jogadores como culpados, mas se eximiu de qualquer responsabilidade pelo fracasso do time gaúcho durante entrevista coletiva no Zayed Sports City, em Abu Dabi.

"É sempre assim, alguém tem que puxar a fila. E o treinador é eleito por vocês, opinião pública. A cultura geral do mundo é assim", reclamou.

Entre diretas e indiretas, o técnico colorado preferiu exaltar a conquista da Libertadores a considerar o fiasco na competição nos Emirados Árabes Unidos.

"Sabemos o tamanho da nossa derrota. É do tamanho de nossa vitória na Libertadores", avaliou.

"Não terminamos o ano como perdedores. Terminamos como time que deixou passar uma oportunidade de ganhar o Mundial. Não somos perdedores. Somos vencedores. Só que Inter de Milão e Mazembe aproveitaram a oportunidade", completou.

O Inter volta aos gramados neste sábado, ao meio-dia (horário de Brasília) para disputar o terceiro lugar da competição contra o Seongnam, da Coreia do Sul.